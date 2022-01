Godmorgen I dette nyhedsbrev: I takt med at antallet af corona-syge stiger, får flere brug for isolation langt væk fra familien. I Viborg bliver corona-syge tilbudt isolationsophold på byens spritnye, bæredygtige, designhotel - Peak 12. Hvad det koster skatteborgerne, har vi kigget på. En omdiskuteret lov fejrer i januar et års fødselsdag. Samtykkelovgivningen har betydet en stigning i antallet af både anmeldelser og sigtelser. Antallet af voldtægter, der fører til en dom, er dog fortsat lav. Laura Amalie Bagges voldtægtsmand blev idømt 2,5 års fængsel i december. Nu er sagen anket til landsretten. Til slut kan du læse, hvordan borgmesteren forholder sig til 13 vigtige emner. Om to år vender vi tilbage og finder ud af, om han får ret.

Syg på første klasse: Flere og flere isoleres på Peak 12 Hotel.

Syg på første klasse. Når viborgensere bliver smittet med corona og skal følge retningslinjerne for isolation, er der hjælp at hente hos Viborg Kommune, hvis de ikke selv har mulighed for at isolere sig.

I det tilfælde kan kommunen henvise til et værelse på Peak 12 Hotel. Kun en enkelt viborgenser stod i den situation i september sidste år, men siden er antallet steget i takt med, at især smitten med omikron bredte sig hastigt i Viborg og resten af landet.

I oktober var der to, mens tallet over november steg til 19 og yderligere til 49 personer i december. I år har der indtil videre været 25 personer isoleret pr. 17. januar. Kort overblik: Flere pladser på netuddannelse, VFF´s målmand blev spottet allerede i 7. klasse, regeringen vil skabe 12.000 jobs, regionshospital kåret som landets bedste til hjerteflimmer. VIA i Viborg tilbyder en helt særlig netbaseret sygeplejerskeuddannelse. 39-årige Thomas Sten Johansen var driftschef, da han valgte at begynde på netuddannelsen til sygeplejerske. Lucas Lund Pedersen er målmand for VFF og er en af de unge, der har haft glæde af Viborgs otteårige samarbejde med Team Danmark.

Regeringen vil skabe 12.000 nye jobs, men det rækker slet ikke, vurderer Horesta i Region Midtjylland.

Lider man af »hjerteflimmer«, er det godt at bo i nærheden af Viborg. Regionshospitalet Viborg er netop kåret som landets bedste til netop dén kroniske sygdom. Det skal du også vide: Samtykkelovgivningen kan fejre et års fødselsdag. Laura Amalie Bagge er 19 år, feminist og voldtægtsoffer.

Voldtægt. Siden samtykkeloven trådte i kraft 1. januar 2021, er antallet af voldtægtsanmeldelser steget markant. Laura Amalie Bagge har bakket op om tiltaget, siden der blev talt om det første gang. Efter hun selv er blevet voldtaget har meningen med samtykkeloven fået endnu større betydning for hende.

»I min sag var det nemt at løfte bevisbyrden, fordi jeg havde blå mærker og kradsemærker flere steder på kroppen. Jeg havde også mærker efter kvælertag, og noget af mit tøj var revet i stykker. Men i mange sager er det svært at bevise en voldtægt, fordi det jo typisk foregår uden vidner. Så var det frivilligt, eller var det en voldtægt?« siger hun og uddyber: »Jeg sagde nej. Jeg sagde stop. Jeg forsøgte at skubbe ham væk, men jeg kunne ikke. Mange oplever faktisk, at kroppen går i chok, når sådan noget sker. Men selvom man stivner og ikke siger fra, er man stadig blevet voldtaget.« Læs Laura Amalie Bagges historie, og læs også hvordan Sex og Samfund forholder sig til den nye lov, som organisationen ikke mener kan stå alene. Vi holder øje med: De store planer for Viborg - og hvad der sker med dem.

Ulrik Wilbek (V), borgmester i Viborg Kommune. Arkivfoto. Foto: Thor Hedegaard.

Tip 13 rigtige for 2024. Er Viborg Museum flyttet ind i sine nye rammer? Er højhuset bygget? Er der kommet flere penge til skolebørnene? Har vi fået et hospice? Og hvordan står det til med erhvervsvenligheden, miljøet og livet i og omkring søerne? JP Viborg har stillet borgmesteren 13 nærgående spørgsmål om målene med Viborg. Om to år vender vi tilbage og tjekker op på, om han får ret? Fik du læst? Om den unge DF’er der drømte om nye, yngre og uspolerede kræfter i Dansk Folkeparti. Nu er formanden valgt.

Morten Messerschmidt blev i går valgt til formand for Dansk Folkeparti. Tilbage står et splittet parti. For selvom Morten Messerschmidt har mange støtter, er han også forfulgt af ind til flere »møgsager«, mener 26-årige Christian Krogh Risom, der bor Foulum og har bakket op om partiet, siden han satte sit første kryds. Se hvem Christian Krogh Risom hellere ville have haft som formand - her.

