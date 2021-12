Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Folketingsmedlem Jens Rohde (KD) får mange henvendelser fra danskere, der vil vise ham deres store regninger på el og varme. Nu beder han statsminister Mette Frederiksen (S) ændre afgiftsreglerne. Sexolog Kimi Sand fortæller, at især unge kvinder kommer til hende, for mange unge har ikke redskaberne til at undgå metoo-sager, og så fortæller Dorthe Pind om sin familievirksomhed Viborg Ballon, som hendes farfar grundlagde.

Dagens nyhedsbrev er på 755 ord, og det tager godt tre og et halvt minut at læse.

Dagens udvalgte: Jens Rohde vil have energiafgifterne ned: »Vi kan ikke se på, folk skal gå fra hus og hjem«.

Folketingets åbningsdebat. Kristendemokraternes Jens Rohde.



Prisstigninger koster knaster. Folketingsmedlem for Kristendemokraterne Jens Rohde får i disse dage mange henvendelser fra danskere, som sender deres varmeregning til ham. Ikke fordi de vil have ham til at betale den, men fordi han skal se, hvor store prisstigninger den almindelige dansker får på varme- og elregningerne denne vinter.

»Der var en, som er gået fra at skulle betale 11.000 kroner til nu 25.000 kroner bare på varme,« fortæller Jens Rohde.

Han har tidligere adresseret de voldsomme stigninger på energiforbruget, men slår nu et slag for, at forbrugsudgifterne skal holdes nede ved at ændre på, hvordan danskerne betaler energiafgifter.

Kort overblik: Café Baghuset havde købt ind til 150 nytårsmenuer men måtte i al hast købe ind til langt flere, butikstyveri førte politiet til opklaring af indbrud for 300.000 kr., fadølsbaronen om året der gik - og det, der kommer, og så har vi lavet en nytårsquiz, som du kan tage med til festen i aften.

Café Baghuset har i år debut med nytårsmenuer som take away, og ifølge den daglige leder er det gået over al forventning. Andre lokale take away-steder oplever også stor interesse.

En 20-årig mand er varetægtsfængslet i fire uger, efter han er blevet kædet sammen med både et stort indbrud og et butikstyveri inden for få timer.

Indehaver af Ølluminati, Theis Bach Nielsen, er ude med riven og opfordrer til, at Viborg bliver bedre til at favne mangfoldigheden og skaber mere liv i midtbyen.

Hvor godt har du styr på året, der er gået i Viborg? Det kan du finde ud af her. JP Viborg har nemlig lavet en nytårsquiz, der tager udgangspunkt i nogle af de bedste historier fra året, der er gået.

Det skal du også vide: Sexolog advarer: Vi vil blive ved med at se metoo-sager, for mange unge har ikke redskaberne til at passe på sig selv.





Sex og samtykke. I 2021 har metoo-samtalen fortsat på andet år med blandt andet en dokumentar, der afslørede et sexistisk miljø på TV2, med efterfølgende cheffyringer og med nye samtykkeregler i voldtægtslovgivningen, der trådte i kraft.

Det er en vigtig samtale, der ifølge sexolog Kimi Sand skal fortsætte ind i 2022. Hun oplever, at især helt unge kvinder kommer til hende, fordi de er usikre.

»De har ikke har lært at passe på sig selv og mærke efter, hvad der føles rigtig og godt. At gå efter følelsen fremfor præstationen, udseendet eller det at bruge sex til at kunne være med i flokken,« siger hun og peger på, at metoo-fokusset derfor er positivt.

Vi holder øje med: Dorthe Pind styrer familievirksomheden gennem corona: »De færreste ved, at der har ligget en ballonfabrik i Viborg«.

Viborg Ballon

Familievirksomhed. »De færreste viborgensere ved måske, at engang lå Danmarks - og på det tidspunkt nordens - eneste producerende ballonfabrik i Viborg.«

Sådan lyder det fra 47-årige Dorthe Pind, der i dag står i spidsen for Viborg Ballon, der ikke længere producerer på egen fabrik i Viborg, men på fabrik i Europa.

Det gjorde den dog, da hendes farfar grundlagde virksomheden i 1952. Han havde familie i København, der lavede gummiballoner, så han lavede sit eget hobbyprojekt. Han udviklede sin egen maskine til at lave ballonerne, og så begyndte han ellers at producere.

Fik du læst? Trods pumpebrønd og højvandslukke fik husejer vand i kælderen under skybrud.

Thomas Kleis Frandsen og familie har tre gange haft oversvømmelse på deres grund på Mjølnersvej



Tre gange har Thomas Kleis Frandsen og hans familie været ramt af vandmasser i kælderen under huset på Mjølnersvej i nordbyen, og det på trods af, at familien ellers har forsøgt at sikre sig ved at installere både pumpebrønd og et højvandslukke for 50.000 kr.

Men da familien var på ferie i juli, fandt vandet vej til kælderen alligevel, og nu ser Thomas Kleis Frandsen ind i yderligere investeringer for op mod 100.000 kr. for at sikre sit hjem mod flere overraskelser.





Du er velkommen til at kontakte redaktionen på jpviborg@jplokal.dk, hvis du har input til historier eller forslag til emner, vi skal have fokus på.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev af en bekendt og selv ønsker at oprette dig, kan du tilmelde dig her.