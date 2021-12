Godmorgen

Dagens udvalgte: Skoleleder skyder forslag om ny skolestruktur ned.





Skolestruktur til debat. »Jeg kommer aldrig til at pege på sådan en model her. Men jeg vil gerne være med til at snakke om andre modeller.«

Sådan lyder det fra formand for skolelederne i Viborg Kommune Christian Maarslet.

Han taler om forslaget til en ny skolestruktur, som det nuværende børne- og ungdomsudvalg netop har fremlagt. Ifølge planen skal skoledistrikterne skæres ned fra 25 til ni, ligesom en række mellemtrin og overbygninger på en række skoler skal flyttes.

Men det er altså en dårlig idé, mener formanden for skolelederne. Årsagen er, at han er overbevist om, at nærdemokrati og tilhørsforhold vil forsvinde.

»Det handler om at have en skole, som man vil gå en ekstra mil for. Det gælder både som forælder og elev,« fortæller Christian Maarslet.

Kort overblik: Grundfos er med i nyt projekt om kunstig intelligens, Region Midtjylland aflyser operationer, politiet leder efter en 48-årig kvinde, og så er vi klar med en guide til, hvordan du laver de bedste æbleskiver.

Grundfos er sammen med en række virksomheder og universiteter med til at udvikle sensorer, som via kunstig intelligens bedre kan styre eksempelvis energiforbrug i bygninger og dermed være med til at nedbringe CO2-forbruget.

Region Midtjylland aflyser tusindvis af operationer for at have kapacitet til at vaccinere for covid-19.

Den 48-årige Jane gik fra Regionssygehuset for en uge siden, og ingen har hørt fra hende.

Vikki Albrechtsen Clausen, indehaver af Søster Lagkage, deler her sin bedste opskrift og fifs med dig, så du kan bage sprøde og luftige æbleskiver.

Det skal du også vide: Skylineren kollapsede over julemarkedet, og i al hast måtte der findes en ny løsning - og det kvitterer gæsterne for.





Tvunget til at tænke nyt. Den første dag i julemåneden var julen ved at glide Viborg af hænde, da skylineren over julemarkedet på Nytorv kollapsede, da sneen dalede lystigt over byen.

Ingen kom til skade og i stedet for skylineren, måtte der i al hast findes en ny løsning til at skabe hygge på markedet, hvor en række boder med alskens julelækkerier holder til.

Handelsforeningen Vi er Viborg fik i al hast skaffet kupler, blåt lys og stjerner, og blot tre dage senere kunne julemarkedet genåbne. Og det er julegæsterne glade for.

»Vi har fået lavet et rigtigt fint torv, som er et hyggeligt torv. Gæsterne opholder sig i længere tid, fordi der er små hyggekroge og flere siddepladser. Weekenden har været rigtig god. Vi har ikke kunne mærke coronaen, udover at folk selvfølgelig holder afstand. Vi får rigtig mange positive tilkendegivelser fra folk. Nogen siger, det er ligeså godt som skylineren,« fortæller direktør i Vi er Viborg, Helle Sørensen.

Vi holder øje med: Lindholm Biler har kurs mod nyt rekordår.

Overskud venter forude. Det er mindre end en måned siden, at Henrik Bollerslev, direktør for Lindholm Biler, kunne glæde sig over at modtage to priser ved Auto Awards 2021 i Cirkusbygningen i København.

Men jublen behøver ikke slutte endnu. Der er nemlig flere gode nyheder at hente for brugtvognsforhandleren og leasingfirmaet fra Viborg med over 45 års erfaring. Lindholm Biler har nemlig kurs mod endnu et rekordår. Det fortæller Henrik Bollerslev.

»2020 var et markant rekordår i forhold til 2019, og det var der ikke nogen, der havde forventet, det skulle blive. Hvis vi så sammenligner 2021 med 2020, så ligger vi over sidste års niveau. Så vi slår vores rekord. Og det er fra et i forvejen højt niveau. Væksten 2021 har ikke været lige så markant, men det havde også været crazy. Det her er rigtig fint, og vi er meget godt tilfredse med det,« siger Henrik Bollerslev.

