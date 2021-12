Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Den nye coronavariant omikron er fundet i Viborg. 38 gæster til en julefrokost - heriblandt gymnasieelever - er bekræftet smittet, og det kan få konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne. Det skaber fordomme, når boligområder ryger på den såkaldte ghettoliste. Det mener Ismail Hussein Hassan, som bor i et af de boligområder her i Viborg, som tidligere har været på regeringens udsatte-liste. Forventningerne til jul må godt koste lidt penge og lidt hårdt arbejde. Martin Henriksen på Boghvedevej kigger ikke på sin elregning, når han lyser sit kvarter op med julebelysning.

Dagens udvalgte: 38 personer er bekræftet smittet med den nye coronavariant omikron efter en julefrokost for nylig

CV19. Covid-19, corona, coronavirus. Corona-genåbning. Bornholm åbner får som den første landsdel i Danmark lov at sende alle elever i skole og åbne butikker. Åbningen kræver mange tests. Elever på Bornholms Gymnasium og øens erhvervsuddannelser fik i dag lov til at møde op på Campus Bornholm. Men har man ikke en frisk coronatest, bliver man sendt hjem igen. Visir.



Gymnasierne er i kontakt med smitteopsporingen. En julefrokost på Viborg-egnen med 150 gæster har udviklet sig til lidt af en smittespreder.

»Her har vi aktuelt blandt gæsterne registeret 55 smittede, hvoraf 38 er Omikron-bekræftet ved variant-PCR og 15 er bekræftet ved WGS (en såkaldt helgenomsekventering, som er en laboratorieanalyse baseret på en blod- eller vævsprøve, red.), siger Birgitte Drewes, der er vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed til Ritzau om den smittespredende julefrokost.

Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal stå for smitteopsporingen hos både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter, har stort fokus på sagen. En del af de 150 julefrokostgæster var gymnasieelever. Gymnasierne venter fortsat på meldinger.

Kort overblik: Iværksætter satte en million kroner ind på opsparingen, en anden selvstændig lærte teknikker via youtube og lever nu af sin webshop, sti er udsat for hærværk og afventer Viborg Kommune fortsat Forsvaret i sagen om PFOS i Karup.

Iværksætter i Foulum, Ejner Læsøe Madsen, har fundet opskriften på bæredygtigt spagnum, som han nu tester i Danmark og Thailand.

Dorrit Nørgaard kastede sig ud i livet som selvstændig for, for hun turde ikke lade være. Nu lever hun at at sælge håndfarvet garn og har tusindvis af følgere på sociale medier.

Hærværk mørklægger Sønæs.

Kommunen vil gerne have Forsvaret til at undersøge rør og opsamlingstanke for PFOS i Karup.

Det skal du også vide: Ghettolister skaber fordomme, mener beboer.





Glad for sit boligområde. Ismail Hussein Hassan er glad. Han bor med sin kone og fem børn på Ellekonebakken, der er røget af regeringens netop offentliggjorte liste over udsatte boligområder.

Her har han boet i 17 år, og derfor var han også berørt over det ærgerlige stempel, Ellekonebakken fik, da boligområdet røg på listen i 2018, der på daværende tidspunkt hed ghetto-listen.

»Det skaber fordomme, fordi folk ikke læser, hvorfor vi egentlig står på listen og derfor ikke ved, hvad det handler om. Lovgivningen kigger meget overordnet på boligområdet, og der er mange gode ting her, som ikke bliver målt på, for eksempel trivsel og fællesskab,« fortæller han.

Vi holder øje med: Viborgensernes julebelysning, som for Martin Henriksen betyder 10.000 pærer på taget.

Julelys



En uges forarbejde. 52-årige Martin Henriksen blev for nogle år siden skilt, og da han var så heldig at finde en ny hustru, var det en, som gerne ville have julelys i haven. Så det fik hun.

Til at begynde med var det blot ganske enkel belysning, men nu har det taget fart. Det er tredje år, man kan se julebelysningen på parrets villa på Boghvedevej, og den er blevet udvidet en del undervejs. Så meget, at Martin Henriksen ikke kigger på sin el-regning.

Der er nu mere end 10.000 pærer på taget, og det tager Martin Henriksen en uge at sætte lysene op, hvis han arbejder på det 12 timer om dagen.

Det indebærer blandt andet, at han skal stripse ni lange lyskæder fast på taget og må grave en række fortovsfliser op for at lægge strøm ud til en lygtepæl, som han også har inddraget til julebelysning. Det tager »heldigvis« kun to dage at pakke sammen.





