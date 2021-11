Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Uro internt i Socialdemokratiet med Mette Nielsen som omdrejningspunkt udskyder konstitutionen. Vi må med andre ord vente lidt længere for at få svar på, hvordan kasketterne i det nye byråd bliver fordelt. Konservative Stine Damborg er strøget ind i regionsrådet med fjerdeflest stemmer. Næsten 11.000 har sat deres kryds ved den 34-årige politiker, der også passer et chefjob og sin post i byrådet. Desuden siger en række kendte ansigter farvel til politik.

Dagens udvalgte: Konstitueringen forstyrres af intern uro i Socialdemokratiet.





Konstituering udskudt. På valgnatten indgik de tre største partier i Viborg Kommune, Venstre, Konservative og Socialdemokratiet en aftale, der gjorde Ulrik Wilbek (V) til borgmester i endnu en periode. Den gjorde også Socialdemokratiets Mads Panny til viceborgmester.

Siden da har forligspartierne forhandlet om en konstituering, der skal være grundlag for den næste fire-årige valgperiode.

Torsdag formiddag blev pressen indkaldt til pressemøde om eftermiddagen, hvor konstituerings-aftalen skulle præsenteres. Under en time før pressemødet blev pressemødet udskudt 22 timer til fredag kl. 13.

I pressemeddelelsen fra Viborg Kommune står der ingenting om, hvad årsagen er, men adskillige kilder, der ikke vil refereres, oplyser, at det drejer sig om intern uro i Socialdemokratiet. Mette Nielsen fik et fornemt valgresultat og gik 350 stemmer frem. Hun fik andenflest stemmer i socialdemokratiet. Borgmesterkandidaten Mads Panny fik selvsagt flest. Mette Nielsen beskriver selv valgresultatet: Som at tabe en fodboldkamp men score det afgørende mål.

Nu lader det til, at hun trods det flotte resultat ikke er blevet tildelt nogen formandskasket, og hendes utilfredshed med det har sat processen i stå.

JP Viborg følger udviklingen i sagen og opdaterer fra pressemødet klokken 13.

Det skal du også vide: Fire lokale kandidater blev valgt ind i Region Midtjylland - en med over 11.000 personlige stemmer.

Valg



To nye ansigter. De fire kandidater fra henholdsvis Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative bliver alle en del af det nye regionsråd i Region Midtjylland. Venstremanden Ib Bjerregaard og Lone Vase Langballe fra Dansk Folkeparti er allerede repræsenteret i regionsrådet. De to helt nye ansigter i regionspolitik er Per Møller Jensen (S) og Stine Damborg (K).

Stine Damborg bragede ind i regionsrådet med næsten 11.000 personlige stemmer kun overgået af de tre yderst garvede mænd.

Farvel: En række kandidater blev stemt ud af byrådet.

Nyt byråd - nyt hold. Det nye byråd, der etablerer sig 1. januar 2022, kommer til at se markant anderledes ud. 11 af i alt 31 byrødder bliver skiftet ud til fordel for nye ansigter, en del flere kvinder er blevet valgt ind, og samtidig bliver alderen en anelse lavere.

»Hvis jeg være helt ærlig, føler jeg mig lidt lettet. Nu får jeg meget mere frihed og tid til at lave noget af alt det, jeg selv har lyst til. Politik fylder både på godt og ondt. Det har været nogle virkelig spændende år, og jeg ville da helst have sagt stop selv, men når det nu skal være, så er det fint nok, at det er gået sådan her,« siger Aase Kubel Høeg, der siger farvel til politik efter 24 år.

Se alle de nye byrådsmedlemmer her. Og få det fulde overblik over valgnattens resultater her. Men alt skal ikke handle om valg: Coronapandemien var begyndelsen på et erhvervseventyr for lokal møbelvirksomhed Corona skaber vækst. Da coronakrisen ramte Danmark sidste år, var der stille i telefonerne hos den lokale Viborg-virksomhed Jysk Indretning. Uden overraskelse gjorde hjemsendelsen af ansatte næsten overalt i Danmark det stort set umuligt for møbel- og akustikvirksomheden Jysk Indretning at lave forretning. For når man primært leverer til virksomheder og offentlige institutioner, som i store træk ikke længere havde ansatte fysisk tilstede, forsvandt kundegrundlaget midlertidigt mere eller mindre. Men en dag fik direktør og medejer Niels Peter Andersen et opkald, der skulle vise sig i den grad at kickstarte omsætningen. »En apoteker i Aalborg ringede til mig og sagde, at hans personale ikke turde komme på arbejde pga. corona, og om vi derfor ville hjælpe med at lave coronasikring til hans diske,« siger Niels Peter Andersen.

Fem gode oplevelser i weekenden:

Aarhus Symfoniorkester og Viborg Domkirke inviterer til Hjernemesse lørdag den 20/11 klokken 16.

Rens øregangene med hård rock på Paletten når kopi-orkesteret AD/DC UK går på scenen fredag den 19/11 klokken 21.

Få en forsmag på julen til julemarked i Løvskals Hus lørdag den 20/11 fra 10-16.

Du kan også tage familien med til julehygge i det fri i Undallslund Skov fra 13-15 lørdag den 20/11.

Er din familie mere til indendørs arrangementer, så tag ungerne med til gratis koncert med Rumlerim på Gudenåhuset i Bjerringbro klokken 13.-14.

God weekend! Nyd den!

