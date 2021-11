Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Viborg Byråd får en helt ny sammensætning. Adskillige nye ansigter er blevet stemt ind. Mest markant er det, at antallet af kvinder fordobles i det nye byråd. Konservative har udskiftet fire af sine nuværende byrådsmedlemmer med nye ansigter og siger farvel til kendte profiler. Og i spidsen for det nye både dame- og herrehold står Ulrik Wilbek.

Dagens nyhedsbrev er på 385 ord, og det tager tre minutter og 30 sekunder at læse.

Dagens udvalgte: Kvinderne er væltet ind i Viborg Byråd





Kvinder på valg. Før valget var syv ud af 31 byrådsmedlemmer i Viborg Byråd kvinder.

Men det ændrede sig tirsdag, da vælgerne stemte op mod 14 kvinder ind. Det er dermed en fordobling.

Tallene er dog behæftet med en smule usikkerhed, da flere af mandaterne hos Socialdemokratiet ligger så tæt i antallet af personlige stemmetal, at det bliver en fintælling, der afgør, hvem der får partiets sidste tre pladser - ud af i alt otte - på listen.

Hvis de foreløbige tal, som blev meldt ud af den genvalgte borgmester, Ulrik Wilbek (V), onsdag nat, holder, så bliver kvinderne repræsenteret med 45 procent i Viborg Byråd efter 1. januar 2022. I øjeblikket er kun 22,6 procent af medlemmerne kvinder.

Det skal du også vide: Konservative siger farvel til markante profiler - og goddag til flere helt nye ansigter





Goddag og farvel. Valgnattens resultater betyder, at De Konservative skal sige farvel til flere store profiler. De Konservative sikrede sig syv pladser i byrådet. Fire af de syv pladser bliver besat af helt nye ansigter.

En af dem, der nu skal vinke farvel til byrådet, er Nikolai Norup, der har siddet i byrådet i otte år.

»Det er jeg ked af. Det har været mega fedt at være med til at præge udviklingen i byen. Men jeg er glad for, at jeg har min butik. Og jeg vil måske også dyrke musikken lidt mere i fremtiden. Nu får jeg jo bedre tid,« lød det fra ham.

Vi holder øje med: Borgmesterens nye hold

Nyt byråd - nyt hold. Ulrik Wilbek (V) forbliver borgmester i Viborg Kommune.

Det står klart efter forhandlinger mellem borgmesterkandidaten fra Socialdemokratiet, Mads Panny, og borgmesterkandidaten fra Konservative, Torsten Nielsen.

»Vi er blevet enige om at fortsætte det gode samarbejde fra sidste byrådsperiode, og det bliver med mig som borgmester,« siger Ulrik Wilbek.

De tre er også blevet enige om, at Mads Panny bliver viceborgmester. Alle havde de meldt sig klar til at påtage sig borgmesterkæden inden valget, men forhandlingerne skulle kun vare kort, før de nåede til enighed. Se alle de nye byrådsmedlemmer her. Og få det fulde overblik over valgnattens resultater her.

Læs alle reaktioner på JP Viborg.



Du kan kontakte redaktionen på jpviborg@jplokal.dk, hvis du har input til historier eller forslag til emner, vi skal have fokus på.

Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev af en bekendt og selv ønsker at oprette dig, kan du tilmelde dig her.