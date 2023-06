Men, for der er et men: Magtkritisk og inspirerende kvalitetsjournalistik har en omkostning i form af løn til uddannede journalister. Den omkostning kræver indtægter fra abonnenter og/eller annoncører for at holde økonomien i vater.

På trods af stor læserinteresse har antallet af betalende abonnenter og annoncører på JP Vejle ikke fulgt med i en grad, så økonomien er i nærheden af at balancere. Det tager vi konsekvensen af, og det betyder desværre også en afskedigelse af JP Vejles dedikerede journalister, som ganske enkelt har gjort et fremragende stykke arbejde.

Vil Jyllands-Posten fortsat holde øje med Vejle? Byen og kommunens udvikling tegnet af idérige og dynamiske indbyggere og virksomheder er ganske enkelt for væsentlig og relevant til at man kan svare andet end: naturligvis.

Har du en historie eller et tip, som en journalist bør interessere sig for, så skriv til indland@jp.dk, kultur@jp.dk, finans@finans.dk eller sport@jp.dk

Hvis du ærgrer dig over, at du ikke længere kommer til at få JP Vejles nyhedsbrev i din indbakke alle hverdage, kan et nyhedsbrev fra Jyllands-Posten muligvis kompensere: Du finder udvalget her, og det er uden omkostning at tilmelde sig.

Jeg vil gerne rette en tak til de mange tusinder, der har fulgt med i nyhedsbrevet og på www.jpvejle.dk. Også tak til de mange samarbejdspartnere, som tog godt imod os, samt til annoncører, anmeldere, kommentatorer og andre bidragydere.

En særlig varm tak skal lyde til JP Vejles abonnenter. I har leveret et vigtigt bidrag til vores eksistens, og det er en skam, at det ikke var nok.

Som et forhåbentligt plaster på såret vil vi sørge for at give jer et tilbud på et abonnement på Jyllands-Posten. Skulle tilbuddet gå jeres næse forbi, kan I henvende jer til vores kundecenter, som kan hjælpe jer videre. Det sker via mailadressen kundeservice@jp.dk

Tilbage er der kun at sige tak for nu, rigtig god sommer og forhåbentlig på gensyn på jp.dk.

Med venlig hilsen,

Viggo Lepoutre Ravn

Ansvarshavende chefredaktør, JP Lokal.

Han fandt sit livs bil ved et tilfælde: »Jeg kan godt finde på at sætte mig ind i den med en kold øl og bare tørkøre«