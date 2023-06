Siden Vejle Byråd besluttede at sætte rammer for byggeriet i kommunens kolonihaveområder med nye lokalplaner, har kolonihave-beboerne flere gange fremført det samme argument:

Deres byggeplaner blev tidligere accepteret af Vejle Kommune uden videre.

Det argument satte JP Vejle sig for nylig for at trykprøve. Vi har derfor søgt aktindsigt i alle forespørgsler på nyt byggeri i kolonihaveområderne, som Vejle Kommune har modtaget de seneste 10 år.

Svaret fylder 58 sider - og rummer et par overraskende sager.

