Mange af bilerne på adressen kræver et særdeles pænt personligt regnskab at opnå.

Bilhuset My Garage, som de står i, har til gengæld stadig til gode at lukke et regnskabsår med plus på bundlinjen. Men noget tyder på, at det kan ændre sig i år.

Flere ting er nemlig gået den helt rigtige vej på det seneste, fortæller direktør Lars Bjørnbak. Læs vores interview med ham her.

Hurtige overskrifter: