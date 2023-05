Når solen skinner og musikken spiller og det hele jo bliver lidt mere rart med en lille promille.

For det meste lader jeg mig bare flyde med lysten til at drikke en genstand eller to.

Ikke afholdenhed

Men efter at have hørt Katrine Quornings pointer om den danske drukkultur, vil jeg tænke mig om en ekstra gang.

»Jeg fornemmer, at der lige så stille kommer mere debat om emnet. Det handler ikke om afholdenhed, men at alle tænker mere over det,« siger forfatteren fra Bredballe om sin nye bog.