Godmorgen, Vejle.

For nyligt, da jeg skulle af med pap på den nye genbrugsplads, RCV, stod en flok mænd og bandede over, hvorfor det nu skulle være så besværligt at komme af med sit pap. I stedet for en stor container, skal pappet nemlig ind ad en smal sprække på vel cirka ti centimer i højden.

Et såkaldt i-landsproblem, kan man indvende, men ikke desto mindre en kilde til frustration hos en del kombineret med en undren over, hvorfor den nye, store genbrugsstation gør det sværere at komme af med pappet end tidligere. Ifølge Jørgen Chris Madsen, chef i Vejle Kommunes afdeling for Facility Management og Ressourcer, er der en god forklaring. Læs hele historien her.