For den 19. maj var der høringsfrist for otte af de i alt 10 lokalplanforslag for kolonihaverne - og for mange kolonister rykkede risikoen for nedrivning dermed også et skridt tættere på.

Noget tyder dog på, at Vejle Kommune har i sinde at komme enkelte i møde. For selvom lokalplanerne skal sætte en øvre ramme for størrelsen på kolonihavehusene, vil det nogle steder give meget lidt mening at bede folk rive ned og rette ind, påpeger planchef Lars Buksti.

Læs her, hvad han helt konkret tænker på. Og god fornøjelse med resten af dagens nyhedsbrev.