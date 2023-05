»Det virker jo fuldstændig bizart,« siger den tidligere topdommer og kræftpatient med henvisning til, at rygning er en kendt årsag til netop kræft.

»Jeg blev endnu engang bekræftet i, at vi fortsætter med at eksponere alt og alle for noget, som vi ved slår tusindvis af mennesker ihjel om året,« siger Mads Hansen.

Sygehusdirektør Christian Sauvr forklarer, at sygehuset forsøger at favne alle patienters behov.

På eksempelvis uddannelsesinstitutioner har regionen, som også driver sygehusene, dog ikke samme hensyn til rygerne. Her er det for længst de fleste steder forbudt at ryge, og andelen af unge rygere er faldet markant.