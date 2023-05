Alle er de familie eller venner til enten mordofferet eller den mand, der var tiltalt for at slå hende ihjel.

»Jeg tror, han får 12 år,« sagde en af dem.

»Men jeg håber, det bliver mere.«

Scooter og jernstang

Kort før klokken ti rejste den tiltalte sig fra sin plads og gik de knap tyve skridt til anklagebænken.

Et par minutter efter trådte seks nævninge og tre dommere ind ad døren, og retsformanden tog ordet for at afsige dommen:

Kim Søemod var skyldig i at have dræbt sin eks-kone Iben Salling Syrik ved at slå hende to gange i hovedet med en jernstang, så hun efterfølgende druknede i et spabad.