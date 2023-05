JP Vejle kunne onsdag afsløre, at det også er gået ud over 18 ansatte i et enkeltmandsprojekt i Hejnsvig, som lederne af CoverUs drev som en sidegesjæft.

Da konkursen ramte, blev de afskediget uden varsel og bedt om at sende borgeren, der var tilknyttet enkeltmandsprojektet, hjem omgående. Og nu står de så tilbage uden løn for både marts og april.

Har du ris, ros, tips eller idéer:



Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.