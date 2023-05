Godmorgen, Vejle.

Jeg fik en af de sidste ledige stole, da jeg ankom til byrådsmødet lidt i halv fem sidste onsdag. Det er sjældent, at byrådsmøder ligefrem er et tilløbsstykke, men hovedparten af dagens mange gæster var mødt op på grund af en bestemt sag.

En for en tog de således ordet under spørgetiden for at få svar på fornuften i at spare 1,3 mio. kr. på indsatsen over for tidligere misbrugere i netværkene under Recovery College.