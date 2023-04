Godmorgen, Vejle.

Hvis der er noget, der giver høj puls, er det at cykle rundt i vores by.

Her tænker jeg ikke så meget på de mange bakker, der ellers let kan gøre dig forpustet.

Hvad der virkelig kan få hjertet til at hamre, er den konstant lurende angst for at blive kørt over af en bilist, der skal skynde sig at svinge til højre eller har for travlt med sin mobiltelefon til at se efter bløde trafikanter.