Godmorgen, Vejle.

Så skulle den være god nok. Inden for to dage i næste uge åbner to restauranter i midtbyen med 100 meters afstand.

I sidste uge skrev vi, at Restaurant Nögen er klar til at servere de første retter den 3. maj i de lokaler, som indtil for nyligt husede MeMu Bistro & Bar. Og nu fortæller indehaveren af Meat & Eat på gågaden, at han på mandag den 1. maj er klar til at tage imod gæsterne.