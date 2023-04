Godmorgen

Her på JP Vejle har vi gennem den seneste tid skrevet løbende om det konkursramte vikarbureau CoverUs, der er mistænkt for at have praktiseret skattesvindel for minimum 10 mio. kr.

Nu viser det sig, at bureauet ved siden af Rolex-indkøb og handel med selskaber, der ifølge Skattestyrelsens reelt var illegale fakturafabrikker, har arbejdet på et nyt forretningseventyr.