Politi og Skat mistænker CoverUs for omfattende skattesvindel. Det fremgår af dokumenter, som JP Vejle har fået aktindsigt i.

Skattestyrelsen har således nægtet vikarbureauet fradrag for påståede køb hos underleverandører for 11,4 mio. kr. og samtidig begæret bureauet konkurs for at stoppe yderligere unddragelse af statskassen.