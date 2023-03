Godmorgen, Vejle.

Alle kæmper for at få del i lagkagen, når byrådspolitikerne i eftermiddag mødes for at diskutere, hvordan de vil fordele de 45 millioner kroner, som de er blevet enige om at bruge på særlig hårdt pressede områder. På forhånd er ældreplejen, social- og handicapområdet spået gode chancer for at få del i midlerne.