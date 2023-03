Selvom Ebbe Gade Larsen generelt er nede på jorden, kan han godt finde store ord frem, når han taler om potentialet i den virksomhed, han arbejder i.

»Der er eddermame mange mennesker, der helt unødvendigt er udsat for livsfare, når de roder med gamle huse. Det er en skam, at nogen skal dø, bare fordi der skal laves et nyt badeværelse.«

Ebbe Gade Larsen er partner i Vejle-virksomheden Milva, der for nylig fik ros for et ret specielt jobopslag.

