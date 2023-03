Historien er endnu en i rækken om de store problemer, som både forældre og institutioner oplever i takt med Vejles vækst. JP Vejle fortsætter dækningen, og du skal endelig tage kontakt til os, hvis du har input til sagen.

Et andet emne, som vi over de seneste uger har sat fokus på, er forholdene på psykiatrisk afdeling. I dag fortæller vi, at mens cheflægen sidste år gav udtryk for en afdeling med behandling i top, så sendte en arbejdsmiljørepræsentant et opråb på vegne af et helt afsnit. Her gav den ansatte udtryk for, at personalet ikke kunne stå inde for kvaliteten, og at patientsikkerheden var truet