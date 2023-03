JP Vejle 080323

Et magtkritisk sigte er således helt centralt for os, men vi er også meget mere. Vi skriver eksempelvis gerne om gastronomi, som vi kan se, at vores læsere meget gerne vil læse om. Vi skriver også meget gerne om dem, som tør tænke nyt, og ikke er bange for at fortælle om det. Uanset om det er lykkedes eller ej.

I det hele taget er der ikke noget emne, vi på forhånd afviser at skrive om. Så længe det handler om Vejle, og de mennesker, der lever og bor her, så fortæller vi meget som udgangspunkt meget gerne om det.

Det blev et langt nyhedsbrev, men jeg håber, du stadig har lidt tid til mere.

Nedenfor kan du som altid blive opdateret på seneste nyt fra Vejle.

Rigtig god fornøjelse med JP Vejle.