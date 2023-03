JP Vejle 060323

Situationer hvor mennesket over for dig har fortjent en verbal mavepumper - som du desværre først kommer i tanke om efterfølgende. Eller ikke turde sige i første omgang.

Den slags bøvler Camilla Knudsen ikke med.

Den 30-årige virksomhedsejer siger præcis, hvad hun mener - eller også viser hun det - og det kan du læse meget mere om i denne historie.

Ugens første nyhedsbrev byder også på historien om et par mænd i begyndelsen af 50’erne, som er i gang med træningen til et vanvittigt projekt, historien om en ung kok med en ny restaurant, partiskifte i byrådet, verbale klø til Vejle Kunstmuseum samt en madanmelder, som ikke jublede over pastaretten på en italiensk restaurant.