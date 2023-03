JP Vejle 030323

»Alene i januar 2023 sendte vi omkring 250 kunder videre til andre uvildige aktører i branchen, og åbningen af et kontor i Vejle skal ses i lyset af den enorme efterspørgsel, vi mærker,« fortæller Silas Christensen i denne historie.

De avler svin til millioner udenfor landets grænser: Landbrugsgigant seksdobler overskuddet

De står bag en af landets største svineproduktioner.

Og selvom det ikke småpenge, der hvert år ruller ind i kassen, har det set sort ud for koncernen med et absolut lavpunkt i 2020 og et blodrødt minus på 58 mio. kr. som resultat.

Men nu er der nye toner, som du kan læse om i denne historie.

Hvad skal du i weekenden: Her kommer to skarpe bud

Hvis du har ambitioner om at gå ind til weekenden med ømhed i smilemusklerne, så har Vejle Musikteater et kompetent bud.

Ane Høgsberg kommer til byen med et stand up-show, som faktisk bærer titlen Morskab, og der er fortsat få billetter at få her.

I givet fald er der god tid til at lade grinene afløse af fascination, når My Garage søndag fra klokken 11.00 til 15.00 afvikler åbent hus, og du behøver ikke interessere dig for biler.

My Garage er i sig selv en seværdighed i Vejle.

