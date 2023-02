JP Vejle 010323

Selv uden Tour de France tegner der sig et billede af endnu et dejligt år i Vejle, hvor ikke mindst mange gæster og turister gæster vores by.

De kan blandt andet se frem til den smukke natur, et pulserende handelsliv samt en stribe seværdigheder, og så skal de med sikkerhed ikke bøvle ret meget med at finde et hotelværelse - dem går vi nemlig ikke ned på i denne by.

Lige om lidt træder den franske hotelkæde B&B Hotels også ind på scenen, når de indtager den ikoniske og centralt placerede Lilly-bygning på Borgvold, som efter et års istandsættelse føler sig klar - en istandsættelse som ikke var uden udfordringer, hvilket du kan læse i denne historie.