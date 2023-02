JP Vejle 270223

Humor betyder en del for Jacob Raben Greisen i arbejdet som leder, og det får han mulighed for at bruge i sin nye rolle som cheflæge på Vejle Sygehus - et job han varetager med samme engagement, som når han med afsæt i det italienske bondekøkken gør sig som kok.

”Grønt fyrtårn” kan føre til mere CO2: »Jeg tror ikke, jeg kan finde et konkret regnestykke«

Ressourcecenter Vejle, byens nye genbrugsplads, er placeret i den meget nordlige ende af Vejle, og med mindre du bor i Bredballe, kan du sandsynligvis se frem til en længere køretur for at komme af med dit skrald.

Til gengæld er der også en stor fordel ved placeringen, som Vejle-borgerne dog ikke selv får at mærke, hvilket du kan læse i denne historie.

