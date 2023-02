Godmorgen, Vejle.

Han er et af de mennesker, man bare bliver i godt humør af at tale med.

Det er sådan set meget heldigt.

For Mohamed Abdessamad kan let komme til at snakke med tusind forskellige vejlensere i løbet af en arbejdsuge.

Han er en af de ”orange mænd”, der går rundt på kommunens største genbrugsplads og hjælper folk som du og jeg med at putte vores skrald i de rigtige containere.