JP Vejle - VB Nyhedsbrev 20.02.23

Han er ikke meget for at tale om fyringen i Vejle Boldklub - »folk må drage deres egne konklusioner ud fra forløbet,« nøjes han med at sige, men han erkender, at det var hårdt at modtage en fyreseddel efter så kort tid.

»Det er ekstra hårdt, når du er uden nyt job. Så snart du får en ny opgave, bliver det andet fortid, og trods min dårlige oplevelse i Vejle er jeg enormt glad for at være tilbage som cheftræner,« siger Carit Falch og tilføjer, at han efterhånden har skabt en del hård hud via trænerjobs i både ind- og udland.



Vi tegner et portræt af Carit Falch.