JP Vejle 200223

Godmorgen, kære Vejle

Så gik den vinterferie, og jeg håber, din var god og rar.

Landmand Knud Rasmussen fra Tudvad synes nok ikke, det var den mest festlige uge i historien, for pressen interesserede sig igen for ham, og det bryder han sig mildt sagt ikke om.

Måske skyldes det, at han alene i 2021 fik 11 påbud - senest har der været bøvl med brug af ulovlige ukrudtsmidler samt sikkerheden for de ansatte, så det er ikke kun pressen, der interesserer sig for ham - det gør Arbejdstilsynet i høj grad også.