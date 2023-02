JP Vejle 170223

Vejle Boldklub har i mange år været tvunget til at læne sig op ad klubbens historiske resultater, og det gælder også i forhold til den trøje, der for nylig blev lanceret.

Den har rødder i den trøje, som VB spillede i, da klubben i 1997 sikrede sig sølvmedaljer, og det er første gang i mere end to år, at der kommer en ny trøje.

