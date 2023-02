JP Vejle 130223

Godmorgen!

Min far kørte med is for Premier Is, min mor stod i en iskiosk.

Det var, i al sin enkelhed, sådan de mødte hinanden, og i går fejrede vi dem.

Det var en fin søndag med flæskesteg, islagkage samt pakkespil med pakker, de havde sørget for, og det hele var sat i scene på grund af deres 56 års bryllupsdag.