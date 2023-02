JP Vejle 090223

Godmorgen til lille fredag i Vejle

Der er ikke noget bedre end at kende mennesker, som er vildt dygtige til det, de laver, og nu ved du allerede, at dette nyhedsbrev i hvert fald ikke handler om mig ...

Jeg taler derimod om Mette Derdau og Michael Munk, parret bag Vejles første Michelin-stjerne med Restaurant MeMu, og det vildeste er, at de aldrig har haft en stor investor bag sig - heller ikke da de i en periode ejede fire restauranter og samtidig havde to små børn, de skulle være mor og far for.