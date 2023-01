Godmorgen, Vejle.

Jeg er ved at falde ned af stolen, da han fortæller mig det.

Min kollega Mathias er i gang med at undersøge, hvor let det er at få fat i en puff bar her i Vejle.

Engangs-ecigaretterne er blevet et hit blandt unge mennesker over hele landet, så det burde måske ikke komme som en overraskelse, at de også har fået godt fat her i byen.