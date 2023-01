JP Vejle 300123

Skandale sendte rengøringsfolk på porten: Nu skal borgmesteren tage stilling til, om kvalitet trods alt er vigtigere end pris

Du skal gennem fire punkter og 433 tørre ord om rengøring i økonomiudvalgets nyeste mødedagsorden, før du finder ud af, at Vejle Kommune har kigget for meget på pris og for lidt på kvalitet, når det kommer til rengøring - en ekspert foreslår en anden strategi.

Stående ovationer i retning af Sygehus Lillebælt

Vi slutter nyhedsbrevet af med en opfordring til, at vi alle rejser os op og klapper i et minut i retning af Vejle Sygehus.

Administrerende direktør for Sygehus Lillebælt, Christian Sauvr, er en ydmyg mand, så det er ikke muligt at bære ham og medarbejderne i guldstol ned til Rådhustorvet - det burde man faktisk gøre, for Vejle Sygehus har for syvende gang på otte år modtaget en fornem titel.

Respekt og hurra for denne historie.

