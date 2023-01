Smileyen på det bleggule A4-ark fra Fødevarestyrelsen har med andre ord ikke fået mig til at vende om på hælene endnu. Men for nylig blev jeg opmærksom på et andet klistermærke, der er værd at holde øje med.

Det er rødt, sidder i indgangspartiet hos dit lokale fitnesscenter og kan have to forskellige budskaber. Enten står der »Vi samarbejder med Anti Doping Danmark« eller også er budskabet det modsatte: »Vi har ikke en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.«

Alle kommercielle fitnesscentre har pligt til at have ét af de to klistermærker hængende. Og her på JP Vejle lægger vi i dag ud med historien om crossfitcentrene, der trods fremadstormende popularitet vælger dopingkontrollerne fra.