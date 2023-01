Hun var i god form, havde styr på familien og var chef i sin egen virksomhed.

Da hendes hjerne lukkede ned, troede hun aldrig, hun skulle rejse sig igen.

Læs her, hvordan det alligevel lykkedes Ditte Busch at komme ud af stress og depression - og hvad et ”stenalderfjernsyn” egentlig er for noget.

Har du ris, ros, tips eller idéer:



Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.