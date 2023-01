JP Vejle 230123

Godmorgen!

Dengang jeg var en ung teenager, og det er mange år siden, skabte jeg mig ofte søndag aften, når TV-sporten med uddrag fra weekendens fodboldkampe i landets bedste række var slut.

Fordi så var der jo ikke mere tilbage - kun tanken om mandag og endnu en uge i skolen med tysk og fysik. Fysik! Føj for den. Det var akut nedsmeltning for mig hver søndag. Mine forældre bar over med mig, og jeg må jeg sige, at jeg med årene lærte at sætte pris på mandage. Og alle de andre dage.