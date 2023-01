Eebz’ venner er som bekendt brandvarme, og de skal »ud og ramme byen, lad den brænde sammen.«

En anden, der også har formået at sætte gang i et dansegulv eller to, er vejlensiske Jacob Gade. Han får nu sit helt eget museum - men det bliver ikke i hans fødeby. Læs hvor det åbner her.

Ugens politiske nyhed