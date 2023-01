JP Vejle 160123

En af breddefodboldens største udfordringer er at holde fast på de ældste ungdomsårgange i klubben, men det er muligt at lykkes med det.

Vinding SF beviser det, og modellen er skruet sådan sammen, at der er plads til både elite og bredde på alle årgange - og for breddespillerne især er det uden de store forventninger og krav - bortset fra at der skal meldes afbud.

