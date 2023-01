JP Vejle 130123

Stort legeland på vej: »Vi adskiller os meget fra de andre«

Så er der godt nyt til familier med små børn.

For Vejle får nemlig et helt nyt legeland for de mindste.

Der er tale om kæden Hermans Hule, der til marts eller april slår dørene op til et spritnyt legeland nær Bilka.

Det fortæller Jeppe Kragh, indehaver af legelandskæden.

Sidste gang lykkedes det at bremse oversvømmelserne: Men der skal meget mere til

I Vejle, hvor Grejs Å er den primære årsag til oversvømmelser, oplevede man også en toårshændelse. Her tog kommunen sluser og et nyanlagt forsinkelsesbassin i oplandet i brug for at styre vandmasserne.

»Det fungerede fint. Vi kan optimere vandet igennem byen, men vi kan også forsinke vandet,« siger Paul Landsfeldt, højvandsvagt ved Vejle Kommune i denne historie.

Weekendtips i Vejle: Mød verdens sejeste byvandringsguide

Vi bøvler lidt med energipriser og inflation i øjeblikket, men hvis du savner perspektiv, så mød op på Rådhustorvet lørdag klokken 11.00, hvor Gadens Stemmer er vært for en rundvisning.

Rundviserens historie er uden for kategori - begyndende med et liv på gaden som 14-årig, men han er her endnu - clean og næstformand for hjemløses landsorganisation SAND og Vejle Udsatteråd - i Vejle kan du møde verdens sejeste byvandringsguide.

Lørdag aften har du to gode muligheder - den ene er at køre den korte tur til Skibet Hallen, hvor der er nytårsshow med Martin Brygmann og Prinsens Musikkorps klokken 19.30.

Men du kan også blive i Vejle og gå i Vejle Musikteater, hvor der klokken 20.00 er en hyldestkoncert for Benny Andersen, der blandt andet har skrevet dette:

Her går vi ved siden af hinanden.

Imellem os er der tolvtusind mil.

For stædige til at skyde den lille,

genvej på godt og vel et smil.

Har du ris, ros, tips eller idéer:



Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.