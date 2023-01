Godmorgen

Hvad vil du helst: Betale 12 mio. kr. for at få gravet tre kilometer fjernvarmerør gennem en skov, eller lægge 10.000 kr. mere end du plejer for gas - hver eneste dag?

Selvom de fleste sandsynligvis vil betakke sig begge tilbud, var det ikke desto mindre de muligheder, Stig Febbe Pedersen stod med i slutningen af 2022.