For nogle år siden så jeg Huxi Bach optræde i Byens Hus i Jelling.

I min anmeldelse skrev jeg blandt andet, at Niels Hausgaard roligt kan trække sig tilbage - afløseren er klar til at tage over på den scene, som rummer humor, guitar og sang på en bund af politik.

Forleden mødte jeg Huxi Bach igen, i Vejle Musikteater, og han er præcis så god, sjov og skarp, som jeg husker ham.

Og han er frygtelig glad for, at Lars Løkke er tilbage i dansk politik, hvilket han blandt andet symboliserede ved at synge en ældre sang om Moderaternes styrmand med baggrund i en faktaboks hos magasinet Euroman, hvor der stod, at Lars Løkke handler skjorter i en bestemt forretning, fordi han der kan få skjorter med ekstra kort armlængde.

Det er det, der er med ham ..., og så giver det jo pludselig mening, at han sådan rager til sig, når han bliver løftet op, som Huxi Bach sagde i optakten til sangen.

I dette nyhedsbrev er der mange historier, som har rødder ind i det kommende folketingsvalg, og i den første af dem er der også humor serveret af den tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S).

