Godmorgen, Vejle

Hvis du har haft efterårsferie, håber jeg, den har været ualmindelig god, og på Rådhustorvet blev ferien lørdag sluttet af med et politisk virvar af balloner, flyers, flag og meget andet.

Hver gang, der er aktivitet på Rådhustorvet, lider de forretningsdrivende under det, et evigt dilemma, og denne lørdag var ingen undtagelse.

Først var der en butiksejer, som bad en af politikerne flytte sin bil, hvilket skete med det samme og med stor forståelse.

Og så var der butiksejeren, som bad politiske folk flytte sig fra området foran butikken, »fordi I holder kunder væk fra min butik,« som hun høfligt forklarede med afsæt i ønsket om en god handelsdag, og hun fik denne besked:

»Jeg kan da ikke være mere ligeglad.«

Man ved godt, hvem man ville invitere på valgflæsk, ikke?

Apropos valgflæsk ..., så leverer Jacobsen ifølge JP Vejles madanmelder sublimt stegt flæsk, og jeg undskylder på forhånd til både min mor og svigermor, men jeg er helt enig.

Der er dog andre dele af måltidet, stegt flæsk med persillesovs, hvor Jacobsen måske kunne søge lidt inspiration hos madanmelderen eller sågar min mor og svigermor.

Det kan du blandt andet læse om i dette nyhedsbrev, hvor der også, er noget om en kvinde med tophue og striktrøje i eget hus, om forskelsbehandling ved en af byens indfaldsveje samt om lokale plejehjemsledere som tager afstand fra de forhold, en tv-dokumentar har afsløret på et sjællandsk plejehjem.

God fornøjelse med nyhedsbrevet, og du er velkommen til, ved at besvare denne mail, at sende spørgsmål eller dilemmaer, som JP Vejle skal søge svar på - både i forhold til det kommende Folketingsvalg og mere generelt.

Pas på dig selv og hinanden denne mandag.