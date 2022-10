Godmorgen, weekendklare Vejle

Da jeg for mange år siden boede i Vildbjerg mellem Herning og Holstebro, var jeg tæt på beslutningen om at opsætte den vestjyske stationsbys første lysregulering.

Beboerne omkring krydset mente, det var en ualmindelig dårlig idé, men det endte med et lyskryds - trafiksikkerhed for børnene, lød forklaringen.

Lyskrydset var eksotisk for en by, som mest var og er kendt for et vanvittigt fritidscenter med pragtfulde fodboldbaner, og mig bekendt er det fortsat byens eneste lyskryds.

I Vejle er der mange lyskryds men endnu ingen togbro, og spørgsmålet er, om vi nogensinde skal have en togbro over fjorden - forleden var modstandere på besøg i området.

Lokale Christoffer Melson (V) har været imod hele tiden, og statsministerkandidat Jakob Ellemann-Jensen (V) bakker ham op, mens der også findes fine folk på den modsatte flanke, som hepper på en fjord uden togbro.

Vi er midt i valgkampen, så hvem træder frem, på Rådhustorvet i Vejle, og siger, at en togbro over Vejle Fjord er en fuldstændig genial idé?

Det kan vi bruge weekenden på at spekulere over, og i dette nyhedsbrev er der udover togbro noget om klimaaktivisme, Ole Aakjær, en virksomhed som ekspanderer samt ikke mindst fine weekendtips i Vejle.

