Godmorgen, Vejle

I dag er det tid til at udstille mig selv.

Vi er midt i en flytning, til et gammelt dobbelthus i tre plan, og forleden skulle jeg pakke kasser ud i kælderen - og »så kan du lige sætte vaske over også,« sagde fruen, inden hun forlod matriklen for at passe sit arbejde.

Sådan blev det sjovt nok ... for en ferieramt mand, og det gik faktisk godt med at pakke kasser ud, men jeg blev presset med vaskeriet.

Vaskemaskine og tørretumbler var ellers installeret, så det handlede bare om at komme i gang, men det gik ikke. Slet ikke. Hvilket skyldtes det skæve gulv i kælderen.

På et tidspunkt, da jeg stod uden for med en bunke affald, hørte jeg lyden af en dansende vaskemaskine, og jeg spurtede ned i kælderen. Her mødte jeg en vaskemaskine, som dansede lige så dårligt som mig, og min første tanke var, at den bedste løsning for at stoppe dansen var at kaste min krop ind over maskinen for at holde den i ro. Kan du se scenen? Den slyngede med 1600 omdrejninger, og henover vaskemaskinen lå jeg, en buttet, gammel mand, som ikke havde en jordisk chance. Det var patetisk, og jeg glædede mig så meget over, at jeg var alene hjemme.

Kan jeg så i dette nyhedsbrev klone den historie med en af de seneste JP Vejle-historier? Næh, det skal alene ses som et muntert efterårsferie-indslag, men de gode historier er der som altid i nyhedsbrevet.

God fornøjelse med dem, med onsdagen og resten af efterårsferien - pas godt godt på hinanden.