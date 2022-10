I begyndelsen af april 2022 vandt den 19-årige vejlenser en konkurrence i et online bilspil, hvor førstepræmien var en hel sæson i en ægte racerløbsserie.

»Jeg gav 900 kr. for at være med i spillet, og det er de bedste penge, jeg nogensinde har brugt, for det årlige budget for at være med i sådan en løbsserie er 1,2 mio. kr.,« siger Mikkel Gade med et smil på læben.

