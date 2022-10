Godmorgen, kære Vejle

Min gamle matematiklærer i folkeskolen var ofte fraværende, men det var næppe derfor, at jeg aldrig brød den matematiske kode - den lå nok mere hos mig.

I begyndelsen gik ingen i klassen op i, hvorfor han var væk, men på et tidspunkt fandt vi ud af, at han var politiker. Han sad i byrådet i Trehøje Kommune, som det hed dengang.

Han var socialdemokrat, men jeg husker ikke, at vi på noget tidspunkt snakkede politik med ham. Det hørte sig selvfølgelig heller ikke til i matematik-timerne, men jeg har tit tænkt på, at det var lidt underligt, at vi aldrig landede i politiske diskussioner.

Måske var det derfor, at ingen af os siden tog den politiske rute, men det er der heldigvis andre unge mennesker, der gør.

En af dem er Kasper Søstrøm Müller, som er en af Moderaternes folketingskandidater i Sydjyllands Storkreds, men faktisk kommer han heller ikke med ungdomspolitiske erfaringer - ikke engang en plads i elevrådet blev det til, fortæller han i nyhedsbrevets første historie.

Dette nyhedsbrev rummer også et par stærke erhvervshistorier fra Vejle, noget om mistrivsel blandt unge, en historie om svævefly, som nu lander hos landets højeste klageinstans samt til sidst en vanvittig historie.

Rigtig god fornøjelse, nyd onsdagen, og pas godt på hinanden.