På JP Vejle vil du alligevel komme til at møde holdninger fra hele farvepaletten. Det sker med debatindlæg og kommentarer, der udvælges efter kvalitet og med alsidighed for øje, for i et sundt demokrati brydes meninger, og et sundt medie stiller plads til rådighed for stemmer fra alle fløje og kår. Har du en holdning, du gerne vil dele gennem JP Vejle, så skriv til os på debatjpvejle@jplokal.dk

Snart vil vi i samarbejde med Jyllands-Posten kunne tilbyde dig at tage en kandidattest og således give dig et kvalificeret fingerpeg om, hvilke politikere der matcher din egne holdninger på en række områder. Når vi lancerer testen, kan du finde den på www.jpvejle.dk, og vi vil også sørge for at omtale den i vores nyhedsbreve.

Hvis du er interesseret i at følge de aktuelle meningsmålingers udvikling, kan vi anbefale at kigge med hos vores kollegaer, som altid opdaterer dette overblik. Husk på, at meningsmålinger er et øjebliksbillede med en usikkerhedsmargen, ikke en facitliste.

Til sidst er det blot at ønske rigtig god læselyst på JP Vejle – og rigtigt godt valg!

Med venlig Hilsen

Flemming Linnebjerg, lokalredaktør, JP Vejle

Viggo Lepoutre Ravn, ansv. chefredaktør, JP Lokal / JP Vejle.

Han slog de store i 2019: Nu er han klar til endnu et valg